Las cámaras de seguridad captaron el ingreso del atacante a la casa de Nancy Pelosi, pero nadie las estaba mirando

El viernes, la Policía del Capitolio no recibió ninguna alerta de la empresa de seguridad doméstica , añadió esa persona. No estaba claro si el sistema estaba armado en el momento del robo.

Si la Policía del Capitolio iba a detener un ataque en la casa de cualquier miembro del Congreso, quizás tenía la mejor oportunidad de hacerlo en la de Pelosi, según varios funcionarios y ex funcionarios de las fuerzas del orden, muchos de los cuales hablaron con The Washington Post bajo condición de anonimato porque el allanamiento sigue siendo investigado.

You May Also Like