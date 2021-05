Las calcomanías pueden alterar la función de barrera protectora de la piel

Eso sí, la piel tatuada de manera permanente no difiere significativamente de la no tatuada, según la investigación.

¿Quién no ha alardeado de calcomanías entre los compañeros durante la infancia? Esos tatuajes temporales, que regalaban en las bolsas de patatas y hacen las delicias de los niños, pueden causar daños a la barrera epidérmica que protege la piel, según un estudio de la Universidad de Granada, publicado en Journal of Clinical Medicine.

