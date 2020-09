las brujas valientes que nos miran

De las páginas se desprenden palabras con un tacto casi verdadero y descripciones nada forzadas , puras impresiones. “El cielo es gris y azul, como un hematoma de hace un día”. Hay frío, barro, anís y empatía. El sol de medianoche hace de las suyas. Y se recuerda que hubo también mujeres que acusaron a otras mujeres , aunque la autora, que no escatima en detalles para trasladar los peores momentos –la prueba del agua, la hoguera–, se toma la licencia de decirnos que no todo está perdido. “Aunque sea un cazador de brujas, Absalom Cornet sigue siendo tan solo un hombre”.

Las protagonistas de Millwood transitan entre la incredulidad y la caída del caballo. “Se pregunta cómo soportaba que la observasen así cuando en el pueblo había tantos hombres como mujeres”. Entre la comprensión, la necesidad de afecto y las ganas de hacer. “Se siente un poco más valiente en una habitación de mujeres”. Sobreviven en una sociedad que prospera con nombre de varón y las juzga, en la que unos sentimientos distintos a lo imperante les provocan miedo, en la que el sexo es obligación. No caen, no obstante, en la tentación de ser dirigidas desde el ánimo actual, pero nos miran a los ojos.

El norte, casi como ente, era entonces el origen figurado de todos los males, de la hechicería y el diablo; el pueblo sami, en particular, horrorizaba a la gobernanza cristiana . Los hombres de esta comunidad indígena eran a priori el objetivo de la persecución, acusados de “tejer el viento” y otras maniobras misteriosas, pero pronto, las mujeres, samis o no, acabaron bajo la luz del foco reaccionario. “También se han convertido en un problema, no solo las laponas”, dice uno de los personajes de Vardø. La isla de las mujeres (Ático de los libros), una novela de Kiran Millwood Hargrave (30) –la primera que escribe para adultos– que extrae con tino la dureza de aquel tiempo.

