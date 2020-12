Las bibliotecas como creadoras de futuro

En esta era digital se cree que las bibliotecas ya no son importantes, porque todo lo podemos consultar en internet; nada más equivocado. Hoy se considera a las bibliotecas como espacios poéticos que fomentan no solo el encuentro con la información sino el encuentro con la diversidad y esto deviene en la posibilidad de construir muchas otras posibilidades en el marco de esta crisis. Por eso se ha hablado de nociones de bibliotecas que cuidan, solidarias, que tejen, que acompañan, que articulan, que acercan, y bibliotecas que transforman, porque el poder transformador de estas maravillosas instituciones es poderoso.

