“Las bacterias periodontales pueden aumentar en un alto porcentaje la probabilidad de sufrir un ictus”

Uno de los problemas de salud oral más común en la población son las enfermedades o infecciones periodontales, las que dañan a las encías o al hueso que las soporta. Esto puede parecer inofensivo, pero sus consecuencias pueden ir mucho más allá de la salud bucal y llegar a afectar a la salud general. Si no se tratan correctamente, no solo pueden derivar en la pérdida de piezas dentales, sino que numerosos estudios las relacionan con otro tipo de enfermedades como problemas cardíacos, diabetes, Alzhéimer o ictus.

