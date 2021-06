Las autoridades desmienten el supuesto parto de decallizos de una sudafricana

“Expertos médicos establecieron que la señora (Gosiame) Sithole no dio a luz a ningún bebé en los tiempos recientes . También se ha establecido que no estuvo preñada en tiempos recientes”, señaló el Ejecutivo provincial en un comunicado. “El gobierno provincial de Gauteng continuará dando apoyo médico, psicológico y social a la señora Sithole y le dará la terapia que requiera”, añade el texto.

