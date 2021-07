Las autocríticas de un capitán

El sábado, Panamá no lució bien en los primeros 15 minutos de partido, tiempo en el que Honduras marcó un tanto que luego fue anulado por off side, tras revisión en el VAR.

“Tenemos que ser autocríticos. Cometimos demasiados errores en salida cuando no era lo nuestro. Tenemos que reconocerlo y aceptarlo, porque no es posible que en dos partidos nos metan seis goles”, comentó Cummings al final de la derrota ante los hondureños en la segunda fecha del Grupo D.

Cummings, defensor central del onceno nacional, no solo fue el primero de los jugadores en dar la cara, sino que además fue honesto y autocrítico. Reconoció que el equipo se ha mostrado desapacible y no ha lucido bien en sus dos primeros compromisos de la Copa Oro 2021, permitiendo seis goles.

