Las aplicaciones móviles que más han crecido en España este 2019

Las listas y recopilatorios de resumen del año proliferan mucho estos días, y el caso de las apps para el móvil no podía ser menos. Sabemos de sobra quiénes son los reyes en este baile: Facebook, WhatsApp e Instagram gobiernan nuestros smartphones y son de difícil destrone en la batalla de las aplicaciones más descargadas y en la de las más utilizadas.

Pero existe vida más allá: ninguno de estos gigantes está entre las aplicaciones para móviles que más han crecido en 2019. Las cinco favoritas de los españoles han sido Vinted (moda), Lidl Plus (retail), Too Good To Go (restaurantes y delivery), Radios Spain (prensa y radio) y Moovit (transporte), según un índice elaborado por Smartme Analytics con el uso de su Tecnología Observacional.

Para obtener estos datos, el estudio ha analizado más de 20.000 aplicaciones de los sectores de finanzas, juegos, moda, prensa y radio, restaurantes y delivery, retail, social media, telco, transporte, tv y cine y viajes; registrando el uso de cualquiera de estas en una muestra representativa de la población española, formada por más de 30.000 usuarios.

Por su parte, las más perjudicadas este año han sido Briefing/Flipboard (prensa y radio),Movistar+ (tv y cine), Privalia (moda), MiTele (tv y cine) y Romwe (moda), que lideran el Top 5 de las apps que más han decrecido este año.

El informe confirma que aplicaciones “con un modelo de negocio innovador” como Vinted, Too Good to Go, Moovit o Revolut son las que más interesan a los usuarios, ya que han logrado los primeros puestos del ranking de cada uno de sus sectores, evidenciando un “cambio en las necesidades de los consumidores”.