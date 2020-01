las aplicaciones de vídeo para hacerse pasar por otra persona ya son un peligro real

El experto no se aventura a decir “cómo de grande es el problema” que generan los ultrafalsos ahora mismo, pero cree que “es una amenaza muy real ” y las personas, hasta que no se les explica, “no ven el peligro”.

Para hacer un vídeo de este tipo bastaría una decena de imágenes y la inteligencia artificial hace el resto, dice Lambert, quien agrega: “Esta misma mañana me he descargado ocho aplicaciones gratis “.

