Las anomalías genéticas más graves de óvulos y espermatozoides se detectan pocas horas después de la fecundación

Según estos científicos, todas las células del cuerpo humano tienen mecanismos de control (“checkpoints”) que verifican el cumplimiento de los pasos previos antes de permitir la replicación del ADN y la división celular. Si las células no cumplen las condiciones necesarias para un desarrollo normal, los “checkpoints” actúan de dos modos. Primero, retrasan el proceso del desarrollo, esperando una corrección espontanea de la anomalía detectada . Segundo, si esta corrección no ocurre, las células reciben una señal para la autodestrucción.

