Las amenazas a la vida y dignidad de las mujeres

Panamá está en los países pobres del hemisferio sur y ha ido incrementando sus tasas de violencia en las últimas décadas, especialmente hacia la mujer de manera dramática, tanto en lo que al aborto y al femicido se refiere. Así lo demuestran las últimas leyes y acciones de los gobernantes y tomadores de decisiones a nivel del Estado panameño, como la aprobación en primer debate del proyecto de ley 8, de no nacidos (revictimizando a las mujeres) y la declaración como desierta de la elección de la directora del Instituto Nacional de la Mujer, por no llenar las expectativas o “evidencias de sus ejecutorias curriculares” después de más de 20 años de vigencia de este organismo especializado en los problemas de la mujer en la sociedad panameña, y acto seguido se anuncia la creación del Ministerio de la Mujer, cuya ministra será potestad legal del presidente con un criterio partidista.

