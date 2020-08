Las alopecias han empeorado durante el confinamiento

Aunque el estrés ha sido un factor importante en las alopecias, también lo ha sido la interrupción de tratamientos que se habían iniciado antes del confinamiento. El miedo a acudir al especialista o no hacerlo porque no se consideraba una urgencia en ese momento ha hecho que las personas con alopecias que habían iniciado un tratamiento hayan seguido perdiendo cabello.

La situación se ha agravado, pues el confinamiento no solo ha causado problemas de ansiedad que se han reflejado en la piel, sino también en la pérdida del cabello. Además, el hecho de que quedarnos encerrados en casa haya coincidido con la primavera no ha ayudado . Es la época en la que se produce mayor pérdida de cabello, según el Instituto de Dermatología Integral (IDEI).

