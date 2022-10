Las Air Zoom Pegasus y las Rival Fly, las dos zapatillas Nike para correr que hoy cuestan menos de 100 euros

Evitarlo, por supuesto, está (casi) en nuestras manos, pues, aunque no podemos evitar una torcedura o caída por mala suerte o descuido, sí podemos disminuir al máximo las posibilidades de que esto ocurra. ¿Cómo? Eligiendo, para empezar, un calzado adecuado , comprobado y homologado para la práctica de running que se adapte a la fisionomía de nuestro pie, a la pisada, que nos resulte cómodo y que nos guste . Sin olvidar, claro está, que entre dentro del presupuesto marcado ; lo que no siempre resulta fácil si no hay una promoción como el Black Friday mediante.

You May Also Like