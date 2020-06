Las afirmaciones falsas de Miguel Bosé sobre GAVI, Bill Gates y el 5G

El físico Alberto Nájera, vocal del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS) , explicó a EFE Verifica que la diferencia de tamaño entre un virus y las ondas de las redes 5G -que pertenecen al rango de las radiaciones no ionizantes y no pueden desestabilizar un átomo- hace imposible que este tipo de redes puedan interactuar con un virus como el SARS-CoV-2.

EL 5G NO TIENE RELACIÓN CON LA COVID-19 La última parte del mensaje de Bosé que se ha hecho viral alude a las redes de telecomunicaciones 5G , que han sido vinculadas a la expansión de la pandemia en varias ocasiones, pero cuya supuesta conexión con el origen de la enfermedad o con su expansión no ha sido probada.

Por lo tanto, GAVI no es una farmacéutica y no es propiedad de Bill Gates, sino que es una alianza público-privada que promueve la vacunación.

¿QUÉ ES GAVI? GAVI son las siglas en inglés de la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización (Global Alliance for Vaccines and Immunisation).

DATOS: GAVI no es una empresa farmacéutica, sino una alianza público-privada que promueve la vacunación, y no es propiedad de la Fundación Bill & Melinda Gates, aunque esta organización es uno de sus impulsores junto a agencias de Naciones Unidas y Banco Mundial, entre otros socios internacionales.

“Pedro Sánchez ‘El Salvador’, en nombre del Gobierno de todos los españoles, acaba de hacerse cómplice de este plan macabro y supremacista”, añade Bosé, que termina su mensaje con la declaración: “Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España/Bill Gates”.

You May Also Like