Las aerolíneas unen fuerzas para reanimar el turismo

En efecto, en muchos países del mundo, los gobiernos centrales han brindado apoyo financiero, de diversas formas, a la industria de transporte aéreo, considerando que preservar la aviación es fundamental para su desarrollo económico. En Panamá, la industria ha reconocido que el Gobierno tiene otras necesidades urgentes – y por ende no ha solicitado, ni recibido, alivio financiero del gobierno central. Sin embargo, como gremio, ALAP ha solicitado consideración de parte del aeropuerto de Tocumen en algunos temas puntuales como no cobro de alquileres y cargos aeroportuarios de áreas que estuvieron cerradas durante la Pandemia. O en temas de fuerza mayor que fueron causados por la Pandemia. La recuperación de la aviación no está asegurada. Lo importante es mantener la comunicación y el trabajo en equipo en beneficio del país.

