Las acusaciones de Naomi

“Me llamaron supermodelo Golliwog. No creo que sea justo, ¿no?”, explicó la diva . Golliwog es el nombre de una muñeca negra, perteneciente a la literatura infantil de la escritora británica Florence Kate Upton. “Lo hizo alguien del vuelo y no un pasajero”.

“En lo que se refiere a British Airways, no me disculpo. Me llamaron con un nombre racista en el avión”, dijo la modelo, y agregó que esa circunstancia fue el detonante de su comportamiento violento.

