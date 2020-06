Las acciones mundiales caen a medida que crecen los casos de coronavirus en EE.UU. y China

El petróleo también se movió más abajo. Los futuros del petróleo de Estados Unidos cayeron un 4,1%, para negociarse a US$ 34,76 por barril. Brent, el punto de referencia mundial del petróleo, perdió un 3,4% para alcanzar los US$ 37.49 por barril. Los precios del petróleo Brent y de EE.UU. cayeron más del 8% la semana pasada en medio de la preocupación por el resurgimiento de la pandemia.

