las acciones en bolsa del equipo suben un 21%

La Roma ya está notando la influencia de José Mourinho. Tras el fichaje del entrenador portugués, las acciones del equipo subieron un 21% en la Bolsa de Milán.





Antes de conocerse el fichajes de Mourinho, las acciones de la Roma estaban en 0.2685 euros, pero en el momento que se hizo pública la noticia de la llegada del entrenador luso al equipo subieron hasta 0.3335. Esto llevó a que se negociasen en el mercado alrededor de 10.8 millones de acciones de la Roma, superando con creces las mejores marcas del club desde noviembre de 2020, cuando llegó el director general Tiago Pinto.

“Gracias a la familia Friedkin por elegirme para dirigir a este gran club. Después de las reuniones con el propietario y Tiago Pinto, comprendí de inmediato el alcance de sus ambiciones de la AS Roma. Es la misma ambición e impulso que siempre me ha motivado y juntos queremos construir un proyecto ganador en los próximos años. La increíble pasión de la afición de la Roma me convenció para aceptar el trabajo y no veo la hora de empezar la próxima temporada”. Estas palabras de José Mourinho fueron las que desataron la locura en la Bolsa de Milán.

Mourinho llega a la Roma sólo dos semanas después de haber sido cesado como entrenador del Tottenham. Su desembarco en el club italiano supone su segunda etapa en el país transalpino, después de que dirigiese al Inter de Milán, reciente campeón de liga, entre 2008 y 2010. Precisamente en este equipo consiguió su segundo título de Champions League.