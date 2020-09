Las 50 mejores canciones latinas de la historia, según Billboard

La organización Billboard reveló este martes su lista de las 50 mejores canciones latinas de la historia, para marcar el inicio en Estados Unidos del mes en el que se celebra la Herencia Hispana.

La lista combina algunos de los éxitos recientes del género urbano, canciones de pop de las últimas tres décadas y temas del cancionero tradicional latinoamericano, como la cubana Guantanamera y la mexicana La Bamba.

“El viaje de Billboard para escoger las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos nos llevó por el tiempo y el espacio, desde Argentina hasta España y desde 1920 hasta 2018″, indicó la publicación.

“Queríamos representar todo el espectro de la música latina, desde las baladas mexicanas hasta el son cubano, la salsa colombiana y la bachata de hoy en día”, añadió.

Sin embargo, la selección de Billboard “no incluye solo éxitos sino canciones que hicieron una diferencia, que marcaron un momento, que influenciaron a muchos y que fueron, sencillamente, grandes composiciones”.

Precisamente, las canciones de amor dominan la lista: No me doy por vencido, de Luis Fonsi; A puro dolor, de Son By Four; Amigo, de Roberto Carlos; Corazón partío, de Alejandro Sanz; o El buen perdedor, de Franco de Vita están incluidas.

También Mujeres, de Ricardo Arjona; Eres tú, de Mocedades; La nave del olvido, de José José; Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat; y Y cómo es él, de José Luis Perales.

Entre los temas de música urbana, hay dos de Enrique Iglesias, específicamente Bailando, con Gente de Zona, y El perdedor, con Nicky Jam.

También aparece Despacito, de Fonsi y Daddy Yankee, así como Gasolina del mismo reguetonero puertorriqueño.

Malamente, de Rosalía; Mi gente, de J Balvin; Danza Kuduro, de Don Omar; Matador, de los Fabulosos Cadillacs; y Farsante, de Ozuna, ganaron, asimismo, un lugar en este listado.

Como exponentes de la música mexicana, Querida, de Juan Gabriel, fue uno de los tema incluidos, además de El rey, de José Alberto Jiménez.

El bolero también está presente con Somos novios, de Armando Manzanero, y Bésame mucho, un tema interpretado por un sinnúmero de artistas.

En el género de rock/pop hay varias, como Whenever Wherever, de Shakira; Todos me miran, de Gloria Trevi; De música ligera, de Soda Stereo; o Mariposa traicionera, de Maná.

Suavemente, de Elvis Crespo; Oye como va, de Tito Puente y Carlos Santana; Obsesión, de Aventura; y La tierra del olvido, de Carlos Vives, son algunas de las canciones tropicales en esta lista.

Mientras, las representantes de la salsa son Pedro Navaja, de Rubén Blades; El gran varón, de Willie Colón; y La rebelión; de Joe Arroyo.

Las históricas Living la vida loca, de Ricky Martin; Conga, de Gloria Estefan; Color esperanza, de Diego Torres; y La Macarena, de Los del Río, son otras de las canciones incluidas en esta lista de Billboard.

La lista completa (título e intérprete):

1. A Dios le pido – Juanes

2. A puro dolor – Son by Four

3. Ahora quién – Marc Anthony

4. Amigo – Roberto Carlos

5. Amor prohibido – Selena

6. Bailando – Enrique Iglesias con Gente de Zona y Descemer Bueno

7. Bésame mucho – Varios

8. Burbujas de amor – Juan Luis Guerra

9. Cali Pachanguero – Grupo Niche

10. Color Esperanza – Diego Torres

11. Conga – Gloria Estefan y Miami Sound Machine

12. Corazón partío – Alejandro Sanz

13. Danza Kuduro – Don Omar con Lucenzo

14. Despacito – Luis Fonsi con Daddy Yankee y Justin Bieber

15. El buen perdedor – Franco De Vita

16. El día que me quieras – Varios

17. El farsante – Ozuna

18. El perdón – Nicky Jam y Enrique Iglesias

19. El rey – José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández

20. El gran varón – Willie Colón

21. Eres tú – Mocedades

22. Gasolina – Daddy Yankee

23. Guantanamera – Celia Cruz, Pete Seeger y otros

24. Historia de un amor – Varios

25. La Bamba – Ritchie Valens

26. La Maza – Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, Mercedes Sosa, Shakira

27. La nave del olvido – José José

28. La rebelión – Joe Arroyo

29. La tierra del olvido– Carlos Vives

30. Livin’ la Vida Loca – Ricky Martin

31. Macarena – Los del Rio, Bayside Boys

32. Malamente – Rosalía

33. Mariposa traicionera – Maná

34. Matador – Los Fabulosos Cadillacs

35. Mediterráneo – Joan Manuel Serrat

36. Mi gente – J Balvin, Willy William

37. Mujeres – Ricardo Arjona

38. Música ligera – Soda Stereo

39. No me doy por vencido – Luis Fonsi

40. Obsesión – Aventura

41. Oye Como Va – Tito Puente, Carlos Santana, otros

42. Pedro Navaja – Rubén Blades

43. Querida– Juan Gabriel

44. Secreto de amor – Joan Sebastián

46. Si no te hubieras ido – Marco Antonio Solís

45. Somos novios – Armando Manzanero

47. Suavemente – Elvis Crespo

48. Todos me miran – Gloria Trevi

49. Whenever, Wherever – Shakira

50. Y cómo es él – José Luis Perales