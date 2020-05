Las 5 asignaturas pendientes del FC Barcelona en el nuevo arranque de la temporada

La confianza en la cantera fue otra de las grandes promesas de Quique Setién en su llegada al banquillo del Barça. Pese a que los juveniles no han tenido presencia en el equipo más allá de encuentros puntuales, ahora se encuentran en una situación óptima para dar el salto . Los Riqui Puig, Ansu Fati, Álex Collado y compañía no tendrán la presión de tener que impresionar a los aficionados del Camp Nou o recibir la hostilidad de la hinchada rival y deberían tener más comodidad para desarrollar su fútbol.

