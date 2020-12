Las 450 mil dosis de la vacuna de Pfizer podrían llegar a final de enero

La funcionaria explicó que Panamá no podría recibir alrededor de 10 mil dosis, porque tendríamos que decidir entre toda esa población de riesgo a quien se comienza a vacunar primero. Y además, precisó, que esa no es una cantidad que pueda impactar en el manejo la pandemia, por eso la estrategia de Panamá es diferente y va de acuerdo a las necesidades de nuestra población”.

You May Also Like