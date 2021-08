Las 17 estrictas normas que los talibanes imponen a todos los afganos además de las que ya deben cumplir las mujeres

Mientras los países toman sus posiciones y se debaten entre reconocer o no a los talibán, los fundamentalistas han comenzado a controlar el país y han empezado a desvelar cómo será su gobierno. Ya han anunciado que Afganistán no será una democracia , que cambiarán la bandera tricolor por la bandera blanca con los versos del Corán y que aplicarán la Shariá, la Ley Islámica. Esto supondrá un retroceso en los derechos de millones de personas, especialmente en los de las mujeres y las niñas. Pero nadie se salva del yugo talibán.

