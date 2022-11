Las 16 horas que mantuvieron en vilo al mundo por un misil y elevaron las tensiones en la cumbre del G-20

Es todavía difícil saber si lo ocurrido en las últimas horas va a cambiar el curso de la guerra. Ucrania quiere que Occidente refuerce su apoyo para que la historia no se vuelva a repetir y mientras la OTAN aspira, seguramente, a vigilar todavía más su flanco oriental. La Alianza, dice, no quiere “una escalada” y está “preparada para estas situaciones” . La guerra a las puertas de la UE y de la OTAN está lejos de acabarse, y deja su huella más allá de las fronteras del país invadido.

“El análisis preliminar sugiere que es probable que el incidente fuera provocado por un misil de las defensas antiaéreas ucranianas para defender el territorio de un ataque ruso “. Es fue la frase que cerró el círculo, y la pronunció un Stoltenberg igual de recto que horas antes. Polonia también siguió esa línea, con toda la calma posible y sin recurrir al Tratado. Se cerraron las puertas que llevan a los caminos más pedregosos en un contexto de guerra. Ucrania no las tiene todas consigo y Zelenski niega que el misil lleve la firma de Kiev,. Y Occidente no le culpa ; ahora mismo solo mira por un refuerzo de su flanco oriental. Nada más. O nada menos.

Amanecía en Polonia con un poco más de luz sobre el tema y avanzaba el día en Bali más o menos en la misma situación. Biden incidió en la calma y fue el primero en poner palabras a una idea que ya sobrevolaba muchas cabezas. “Hay indicios de que el cohete que golpeó una aldea en el este de Polonia era un misil antiaéreo de Ucrania” , sostuvo el presidente de Estados Unidos para después hablar de forma distendida con otros homólogos, como Pedro Sánchez. Biden quitó la culpa directa, que no indirecta, a Rusia. “Hay información preliminar que lo desmiente. No quiero decir eso hasta que investiguemos completamente. Pero es poco probable, teniendo en cuenta la trayectoria , que haya sido disparado desde Rusia. Pero ya veremos. Ya veremos”, terminó.

A esa tesis se sumó su ministro de Exteriores, Dmitro Kuleba, que señaló directamente a Moscú cuando solo habían pasado unas horas del incidente. Nada estaba claro. Y Kiev, mientras, pedía una cumbre extraordinaria de la OTAN . Mientras, en Bruselas, una calma tensa que no era tranquilidad sino paciencia para no pisar terreno pantanoso. Sobre la mesa aunque todavía como una quimera la activación del artículo 5 del Tratado Atlántico, que habla -con amplitud y matices- de una respuesta conjunta ante un ataque armado exterior.

No, el mundo no ha estado cerca de que se iniciase la Tercera Guerra Mundial. Pero la tensión se elevó durante unas 16 en las que las alarmas estuvieron encendidas después de que un misil cayera sobre territorio polaco y matase a dos personas. En ese momento la invasión rusa de Ucrania amplió sus horizontes y puso a la OTAN sobre aviso , con Kiev moviéndose rápido, casi sin margen para confirmar nada, muchos líderes en la cumbre del G20 y las redes sociales llenándose de información en tiempo récord. Precisamente en Indonesia, en plena cumbre, las tensiones afloraron en busca de una posición común que, además, incluyera a China.

You May Also Like