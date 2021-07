Las 15 grandes ausencias de los Juegos Olímpicos de Tokio: Nadal, Bolt, Mustafina, Farah…

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 siempre estarán marcados por la pandemia del coronavirus, pero no es el único motivo por el que grandes nombres que tenían todos los aficionados en la agenda se hayan ausentado.

El año de retraso en la celebración y el temor a un posible contagio del virus ha sido el motivo fundamental, aunque no el único. Otros compromisos, calendarios más jugosos en lo deportivo y económico o inoportunas lesiones e incluso sanciones por dopaje ha hecho que muchos grandes nombres se queden fuera.

Usain Bolt

“Relámpago Bolt” decidió retirarse en el año 2017 tras ganar sus últimos oros olímpicos en Río 2016. Tras ocho títulos olímpicos, once mundiales, además de los récords de los 100 y 200 metros lisos y el en relevos 4×100 metros con el equipo jamaicano, Bolt no estará en Tokio y dejará vía libre a un nuevo oro olímpico en atletismo de 100 y 200 metros.

Roger Federer

“Durante la gira sobre hierba, lamentablemente tuve un contratiempo con mi rodilla y he aceptado que tengo que retirarme de los Juegos Olímpicos de Tokio”, escribió el suizo en Twitter tras su última derrota en Wimbledon ante el polaco Hubert Hurkacz. A sus 40 años Federer se perderá los que pueden ser sus últimos Juegos.





Rafa Nadal

Tras ser el abanderado en los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando ganó el oro en dobles, Rafa Nadal ha preferido recuperarse completamente de sus molestias con vistas al US Open. El doble campeón olímpico no estará en Tokio mermando las opciones de medalla en tenis para España.

Serena Williams

Una dura caída en la pista central del All England Club de Wimbledon le provocó una lesión en la pierna derecha. A las pocas horas, Serena Williams anunció que no podría participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. La estadounidense tres veces oro olímpico en dobles, junto a su hermana Venus (también ausente), y oro olímpico en Londres 2012 no asistirá a Tokio.

LeBron James

A pesar de que su equipo fue eliminado en primera ronda de los playoffs de la NBA, el alero estadounidense seguía arrastrando molestias en su tobillo derecho. Durante este verano, ‘King’ James ha preferido promocionar su Space Jam 2 y no jugar con el combinado estadounidense durante los Juegos.

Sha’Carri Richardson

La joven velocista de 21 años está llamada a ser una de las grandes estrellas de los 100 y 200 metros para los próximos años. No obstante, un positivo en THC, sustancia presente en la marihuana, obligó a la Agencia Antidopaje de Estados Unidos a suspender durante un mes a la velocista y, con ello, se perderá los Juegos de Tokio.

Mo Farah

El multicampeón olímpico no logró alcanzar la marca mínima de 27 minutos y 28 segundos de su disciplina. El británico se quedó a tan solo 19 segundos de los que podrían ser sus últimos Juegos Olímpicos.

Carolina Marín

La grave lesión de rodilla que sufrió durante un entrenamiento obligó a Carolina Marín a pasar por el quirófano. Con su lesión se pierden las opciones españolas de medalla en bádminton, y la onubense ya tiene puesto el ojo en París 2024.

Caster Semenya

La sudafricana no alcanzó la marca mínima de los 5.000 metros (prueba a la que la obligaron a adaptarse). La nueva normativa sobre la testosterona ha prohibido correr a la plusmarquista en los 800 metros, distancia de la que es dos veces campeona olímpica.

Kenesisa Bekele

Para estos Juegos Olímpicos la Federación de Atletismo de Etiopía ha decidido no contar con el dueño de las marcas absolutas de 5.000 y 10.000 metros.

Aliya Mustafina

La última gimnasta no estadounidense que logró subirse al podio en gimnasia, no estará en Tokio. Se especuló con un posible regreso de cara a estos Juegos Olímpicos, aunque no ha sido así ya que Mustafina ha decidido dejar de competir para ser entrenadora del equipo nacional junior de Rusia.

Julian Alaphilippe

El ciclista francés se ausentará de la cita en la capital nipona para poder centrarse en revalidar el título de campeón del mundo.

Nathan Adrian

El cinco veces medallista olímpico fue diagnosticado hace dos años con un cáncer testicular. La enfermedad le ha impedido al estadounidense estar en sus cuartos Juegos Olímpicos.

Sun Yang

El polémico nadador chino se perderá los Juegos Olímpicos por la suspensión del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS): destruyó una muestra de su sangre en un control antidopaje.

Alistair Brownlee

Las molestias que arrastraba han impedido al mayor de los Brownlee estar a la altura en las pruebas clasificatorias, y con ello perderse los Juegos de Tokio 2020. Las aspiraciones de medalla esta vez pasarán por su hermano menor, Jonathan.