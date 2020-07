Las 11 señales de que tienes un problema con el alcohol

Si escondes el alcohol en casa es un síntoma de que tu hábito está fuera de control. Si no fuera un problema, actuarías abierta y honestamente en casa. Esconder el alcohol está relacionado con la vergüenza que te produce el punto al que has llegado. Es mejor ser honesto con los que te rodean para que así puedan ayudarte.

Cuando haces bromas sobre tus hábitos con otros, ¿esperas que ellos te transmitan que no estás bebiendo demasiado ? Es otra forma de sesgo de confirmación, y un síntoma de que las cosas no están bajo control.

Chapple cuenta que cuando él era alcohólico, buscaba sus síntomas en Google para ver si tenía alguno, pero ignoraba los que no le gustaban y prestaba atención sólo a los que quería leer. Haciendo eso, se decía a sí mismo que su hábito estaba bajo control, cuando no era así.

