Las 100 millas de Degrom no pudieron con prospecto de los Marlins

El prospecto top de los Marlins de Miami, Jazz Chisholm Jr, le conectó un jonrón bestial al lanzador estrella Jacob Degrom en la MLB.

Jazz Chishom Jr. tuvo un excelente Spring Training por lo que le fue asignada la segunda base de los Marlins de Miami para la temporada 2021, es el prospecto número cinco de dicha organización y tiene grandes proyecciones.

Ahora aumentó su porcentaje de bateo a 222. Con un bestial jonrón por el jardín derecho que cayó en el segundo nivel del City Field, ante una recta candente de 100 millas del veterano Jacob Degrom en plena MLB 2021.

Minutos después, el fanático que atrapó la bola del jonrón público una foto diciendo como se sintió.

Aquí el video y la foto:

Oh my god. Yes that was me that got the Jazz Chisholm Jr. home run ball.

After over 400 @Mets games in my life…this is the 1st ball I have ever got. (besides a coach throwing one once back at Shea)

Everyone yelled “throw it back” to me…I said NOT A CHANCE!

What a moment. pic.twitter.com/4BxQuG7HjN

— Jake Brown (@JakeBrownRadio) April 10, 2021