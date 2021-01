Las 10 noticias deportivas que nadie vio venir en este surrealista 2020

De todos los deportistas que se involucraron en el regreso de las competiciones, el que probablemente peor lo hizo de los ‘top’ fue Novak Djokovic . Su reticencia a las vacunas le colocaron ya en el foco de las críticas, en un año en el que la ciencia se ha confirmado como algo vital. Pero su comportamiento en el Adria Tour , esa suerte de campeonato por toda Europa en el que parecía que el coronavirus era una simple gripe (cuánto daño ha hecho esta expresión), le convirtió en un foco de infección. Cuando se confirmó que él mismo se había contagiado, se convirtió en el hazmerreír de todo el mundo . Para más inri, se fue del US Open antes de tiempo por un pelotazo a una juez cuando jugaba contra Pablo Carreño Perder otra vez en Roland Garros con el todopoderoso Nadal fue casi lo de menos en un 2020 que no olvidará.

Liderar McLaren le convirtió en uno de los pilotos más respetados de la parrilla, pero no esperaba que, en pleno confinamiento, recibiese una llamada de Maranello. La no renovación de Sebastian Vettel provocó un efecto dominó que afectó de lleno a un Carlos Sainz elegido para acompañar a Charles Leclerc en la legendaria escudería Ferrari. Fue la gran noticia de un mercado de fichajes muy convulso y que, a día 31 de diciembre, está aún sin cerrar: Lewis Hamilton, heptacampeón del mundo, no tiene firmada su renovación con Mercedes.

