Las 10 mayores revelaciones sobre los impuestos de Trump que hace ‘The New York Times’ | Noticias Univision Elecciones en EEUU 2020

“He pagado mucho, y también he pagado muchos impuestos sobre la renta a nivel del estado, el estado de Nueva York cobra muchos impuestos”, dijo Trump, quien ahora como residente de Florida no paga impuestos estatales.

En 2016, Trump presumió de su capacidad para no pagar impuestos diciendo: “Eso me hace inteligente”. Pero la documentación muestra a un hombre que está vertiendo mucho más dinero en negocios de lo que obtiene de ganancias, y que ha recibido ingresos procedentes del exterior, algo que podrían entrar en conflicto con sus responsabilidades como presidente.

Este domingo el diario The New York Times publicó un amplio reportaje en el que destapa la información fiscal del presidente Trump de más de dos décadas. Entre otras revelaciones, el trabajo periodístico muestra que Trump pagó apenas $750 en impuestos federales sobre la renta el año en que ganó la presidencia y el siguiente, y que en 10 de los 15 años anteriores no pagó taxes, alegando grandes pérdidas patrimoniales .

