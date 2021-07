Las 10 frases más duras de Florentino Pérez en los audios filtrados contra varios jugadores

7. “Casillas… Pobre hombre, no tiene dos dedos de frente. No te preocupes. Yo le conozco perfectamente bien. Es un tío sin ninguna… Vamos, es muy corto”.

6. “Yo tengo un concepto horrible de los jugadores, macho, horrible, horrible. Mira que he visto colectivos, pero nunca he visto uno como el de los futbolistas”.

2. “Casillas no es portero para el Real Madrid, que quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido”.

You May Also Like