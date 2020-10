Lars Ulrich revela la canción de Metallica que nunca quiere volver a escuchar

Metallica es uno de los más grandes grupos de rock de todos los tiempos. Sus fans se cuentan por cientos de miles y sus canciones son verdaderos himnos. Pero todo artista tiene sus reservas cuando echa la vista atrás y Lars Ulrich, el mítico batería de la banda californiana, ha revelado cuál es la canción del grupo que no quiere volver a escuchar.

En una entrevista con el portal Vulture.com, el batería danés explicó sus reticencias sobre una canción del año 1988, perteneciente al disco … And Justice for All.

Se trata de Eye of Beholder. Según Ulrich, “Escuche cuando escuche ese tema, suena como… supongo que no queremos ser superirrespetuosos con ella, pero suena realmente forzada. Suena como si metieras una clavija cuadrada en un agujero redondo. Suena como si tuviera dos tempos diferentes. Hay una sensación como de cuatro por cuatro en la intro y en las estrofas, y después pienso que los coros están en un tempo más tipo vals. Literalmente, suena como dos mundos friccionando el uno con el otro. Suena incómoda para mí, no soy un gran fan de esa canción”.

Ulrich continuó dando explicaciones: “Supongo que el asterisco que, para mí, lo hicimos lo mejor que pudimos en cada momento. Así que, por supuesto, a veces te sientas y dices ‘¿eh?’ o ‘eso ha podido ser mejor’ o ‘eso fue un poco torpe’ o ‘eso parece un poco tonto o facilón’, o ‘eso parece demasiado sopesado’ o lo que sea. Esto nos remite a todo eso de que el pasado, pasado está, y yo no paso demasiado tiempo en él. No hay mucho realmente que pueda hacer al respecto y honestamente, no las escucho. No escucho mucha música de Metallica, en parte porque soy en cierto modo demasiado analítico”.

Lars Ulrich explica más sobre este asunto: “Es básicamente casi imposible para mí escuchar una canción de Metallica sin decir: ‘Vale, ¿cómo es el sonido? ¿Cómo es la mezcla? ¿Cómo suena la guitarra? Las voces están demasiado altas, el bajo es demasiado prominente’. Se vuelve un ejercicio de análisis. Cuando escuchas a tu banda favorita, como cuando yo escucho a Rage Against The Machine, simplemente me dejo llevar. Pero cuando se trata de Metallica, es como ‘¿eh?'”.