Larry King no murió por coronavirus

El famoso presentador dio positivo a covid-19, pero según su esposa este virus no fue la causa de muerte de Larry: “Fue una infección, fue sepsis. Finalmente estaba listo para irse, él no quería, pero su dulce cuerpecito ya estaba listo. Había sido golpeado tantas veces por tantas cosas, y una vez que escuchamos la palabra covid nuestros corazones se hunideron. Pero lo venció, pero le pasó factura, luego la infección que es lo que realmente se lo llevó”.

