Largas filas de cisternas esperan al escasear el diesel en parte de Bolivia

La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha reiterado no obstante que esta coyuntura en la llegada de barcazas con el suministro no conlleva riesgo de desabastecimiento en el país, pero en Bolivia el temor a que escasee el carburante genera de vez en cuando afluencias repentinas a las estaciones de servicio.

