Laporta piensa en Nagelsmann como relevo de Koeman en el…

Ronald Koeman tiene contrato hasta 2022, pero Joan Laporta​ tiene opción de cesarle sin tenerle que pagar finiquito, ya que esa fue la condición cuando firmó el verano pasado. Por lo tanto, la continuidad del entrenador holandés depende del nuevo presidente, que será quién decida si sigue o no en el banquillo del FC Barcelona. El catalán todavía no ha decidido nada y se tomará un tiempo para hacerlo, ya que no quiere apresurarse.

Pero el máximo mandatario blaugrana quiere cubrirse las espaldas por si al final quiere prescindir del neerlandés, por lo que tiene una lista con posibles sustitutos. El conocido periodista Manu Carreño ha dado el nombre de uno de los miembros de esta lista en ‘El Larguero de la Cadena SER’. Este técnico sería uno de los favoritos del dirigente, aunque todavía no habría iniciado contactos con él.

Se trataría de Julian Nagelsmann, míster del siempre sorprendente Leipzig, que quedó eliminado de la Champions League el pasado miércoles contra el Liverpool. El entrenador alemán es uno de los preparadores con más potencial de Europa y está llamado a convertirse en uno de los mejores del mundo. Al Leipzig le ha convertido en uno de los equipos revelación de la Liga de Campeones y les llevó a las semifinales el curso pasado.

El conjunto dirigido por el joven técnico, que solo tiene 33 años, es uno de los que mejor fútbol practica en el continente. Si el de Landsberg am Lech consigue trasladar sus conocimientos a un gigante como el Barça, hay pocas dudas de que conseguirá que los culés vuelvan a ser de los mejores de Europa. Su inexperiencia y el hecho de haber trabajado como ha querido durante su breve carrera juegan en su contra, pero su filosofía y sus capacidades son únicas y en el Camp Nou podrían marcar la diferencia.

Hay que recordar que Nagelsmann ya mandó un guiño al Barcelona hace un par de años, cuando los culés buscaban sustituto para Ernesto Valverde. “Lo he dicho muchas veces. Barcelona es una ciudad hermosa, un club hermoso. Pero este no es el único club que es atractivo”, dijo, dejando todas las puertas abiertas, incluyendo la de un Real Madrid para el que el alemán también suena con fuerza desde hace tiempo.

El Madrid también ha pensado en Nagelsmann

Los blancos pensaron en él en 2018 cuando se fue Zinedine Zidane, pero el propio míster del Leipzig lo rechazó por no sentirse preparado. Sin embargo, recientemente dejó claro que en el futuro podría decir sí si le surge la opción. “Si el Madrid me llamara otra vez en el futuro, puede que mi decisión fuera otra distinta, pero hace dos años fue la mejor que pude tomar. No tenía experiencia ni tampoco tuve tiempo para aprender español”, comentó. Ahora, podría ser el Barça quien llame a su puerta y podría tener que tomar una decisión que acabe marcando su carrera.