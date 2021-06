Laporta desvela los motivos por los que Koeman seguirá en el Barça

Este jueves Joan Laporta ratificó la confianza del FC Barcelona en Ronald Koeman para que el neerlandés continúe al mando del banquillo del primer equipo. El máximo mandatario azlugrana se deshizo en elogios hacia el entrenador y confirmó que al club le sobran razones para darle continuidad a su proyecto, a pesar de las dudas que sembró su trabajo en la temporada que acaba de terminar.

Laporta ha explicado que “las conversaciones han sido muy francas y directas. Era necesario este periodo para conocernos. Quiero destacar el comportamiento impecable de nuestro entrenador. Hemos comprobado que es un gran profesional. Hemos solucionado algunas divergencias y hemos decidido que es lo mejor para Koeman y para el Barça. Hemos puesto el 1 en la quiniela que decíamos el otro día”.

A su vez, señaló que ve muy bien al ex de Países Bajos para seguir al mando del equipo, explicando que se encuentra “muy motivado e ilusionado a Koeman y con la mentalidad que hay que tener, con la máxima exigencia y el convencimiento de que será una temporada muy buena”, apuntó.

“Nosotros no somos tan atrevidos de hablar de temas deportivos a un profesional, que sabe mucho más”.

Ha dejado claro, además, que no habrán interferencias en temas deportivos, subrayando que ”nosotros no somos tan atrevidos de hablar de temas deportivos a un profesional, que sabe mucho más. Sí le hemos hablado de temas filosóficos, de mentalidad. Pensamos que hemos recogido el sentimiento de compañeros de junta y del barcelonismo”, dijo, desvelando que ha visto a un Koeman “muy esperanzado de que la temporada será muy buena” y que en sus reuniones “hemos hablado un poco de todo”.

Laporta, eso sí, dijo que “claro que se habla de temas de sistemas pero sabemos nuestros límites y no puedo discutir con un entrenador que nos dio la primera Copa de Europa y ha sido técnico de varios equipos” y que no se atrave a decirle cuál debería ser el sistema o cualquier aspecto relacionado a sus funciones en el equipo, porque al final del día Koeman es el que manda en ese aspecto. “Él tiene argumentos para renatir los nuestros”, sentenció.

Laporta hace autocrítica

El máximo mandatario azulgrana dejó claro que no calibró como era debido la repercusión mediática que pudieron tener los hechos de estas últimas semanas, con la incertidumbre del futuro de Koeman, explicando que “tenía la necesidad de conocer a Ronald y él me lo ha agradecido. A Rijkaard ya le trajimos nosotros. Esa es la diferencia. En otros ámbitos sería normal pero en el Barça adquiere más dimensión mediática”.

“No calibré suficiente la dimensión mediática que podría tener. Le he dicho que si en algún momento ha podido generar alguna incomodidad, que lo sentía. La relación era buena, no era mala, pero no tan profunda”, dejó claro.

Las ‘condiciones’ para Koeman

El presidente culé explicó que no están condicionados por el año que le faltaba a Koeman de contrato, dejando claro que “las conversaciones eran para ponerlo todo en cuestión y tomar decisiones y habríamos llegado a la misma conclusión. Era independiente que le quedara un año más. No ha condicionado esto”.

De momento, no extenderán su acuerdo y únicamente cumplirá con el año de contrato que le resta: “Damos continuidad al contrato y supongo que nos sentaremos en breve a hablar de esta cuestión”, así como no se le tocará su salario. “Ronald ya hizo un esfuerzo. No hemos contemplado nada de una rebaja salarial. Él sabe de los esfuerzos que estamos haciendo y él ayuda en el sentido de que comprende la situación económica del club. Si hay que tratar esto, Alemany y Jansen se sentarían pero ahora no nos tiene ocupado este tema”, aseveró.