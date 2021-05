Laporta cesaría a Koeman si el Barça no gana LaLiga… ¡Y…

El Barça, apunta la fuente, le ha pedido al ex centrocampista que no renueve con su actual equipo y que espere hasta el final de la temporada actual. Sin embargo, en caso de ampliar su acuerdo en Catar, contaría en su contrato con una clásula de ‘escape’ para fichar por la entidad azulgrana si se presentara la oportunidad.

Cabe recordar que antes de llegar a la presidencia, Laporta nunca escondió que no se ‘decantaba’ por Koeman para dirigir al Barça en el futuro, pero el desempeño del equipo en los últimos meses lo habían convencido y, a partir de allí, comenzó a confiar en su plan. Sin embargo, si los culés no cambian la imagen que dejaron en el partido ante el Granada y se vuelven a ‘enchufar’ en LaLiga, la historia será muy diferente. Y Xavi está esperando.

