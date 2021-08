Laporta aclarará dudas y rendirá cuentas por la salida de Messi del Barcelona

Y, conociendo al presidente azulgrana nada podría darse por sentado… Más aún cuando al anuncio del club no hubo ninguna clase de reacción por parte de los hasta el pasado 30 de junio compañeros de Messi. Ni un mensaje de despedida en las redes sociales ni una sola palabra. ¿Una jugada de poker? Nadie se atreve a sentenciar que Messi juegue en otro club que no sea el Barça a partir de esta temporada…

Pero como alrededor del astro argentino nada puede darse por sentenciado, de pronto apareció en el escenario la especulación, apoyada en el silencio sepulcral desde el lado del futbolista, que la novela no estuviera concluida y que el anuncio del club azulgrana no fuera más que una medida de presión a LaLiga y Javier Tebas, consciente la patronal de la enorme pérdida que supondría, o supone, la marcha de Leo del fútbol español.

You May Also Like