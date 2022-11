Lapili: “La industria me pidió cambiar mi cuerpo y la forma en la que hablo”

Hija de Pilar, nieta de Pilar y hermana de Ana. Mujer que disfruta mucho los escenarios e involucrarse en proyectos que impliquen la combinación de diferentes disciplinas artísticas. Una joven muy “señora” a quien le encanta juntar a mujeres para hacer arte, porque así “se crea una energía supermágica”. Ella es María del Pilar Robles Pérez, una ciudadrealeña más conocida como Lapili.

Cuando su álbum Piligrossa vea la luz en febrero, ¿qué van a escuchar sus fans?Una fusión de los diversos estilos musicales que llevo consumiendo desde que soy pequeña, junto con mi esencia. Hay temas de afropop, dembow, reggaeton y un homenaje al dancehall de los 90 y al más actual.

¿Qué hará original a este proyecto?

Aparte de ser un álbum musical es un cuento. Lleva una serie de interludios intercalados entre las canciones grabados con un formato tipo orquesta que se ubica en el foso de un teatro o de una ópera y acompaña a la obra, para que cuando se escuche el álbum desde el principio hasta el final se vea un cuento completo, que también se está ilustrando.

Lapili durante su encuentro con ’20minutos’. JOSE GONZÁLEZ

¿A quién se podrá ver o escuchar en el álbum a parte de a Lapili?

Los featurings ya los veréis, puedo decir que estoy muy contenta porque estoy colaborando con diversas mujeres de la música que llevo escuchando desde hace muchos años. No me creo que todo esto esté ocurriendo.



¿Qué significa Piligrossa?

Para empezar, peligrosa, que es a lo primero que nos remite. Luego Pili, que soy yo, y grossa, de gorda; pero también tiene este toque que se usa mucho en Argentina para decir que algo es cool. También para hablar de grasa… Simboliza la unión de todos los conceptos en una palabra.

¿Tiene fecha de lanzamiento?En febrero, pero en noviembre sale otro adelanto, con vídeo, del álbum.



¿Va a hacer gira?Muy probablemente, lo que tenemos seguro es una presentación muy guay del álbum que se hará en febrero. Informaré dónde será, pero os anticipo que es en un sitio muy emblemático de Madrid, en el que tenía muchas ganas de hacer algo. También tengo una cosilla preparada muy potente de cara a diciembre, pero todavía no puedo decir nada, aunque iremos dando información prontito.

¿Cómo una chica de Ciudad Real se enamora de la música afro?

Desde muy pequeña escuchaba con mi tío y sus amigos artistas de hiphop americano como Biggie (The Notorious B.I.G.), Niggaz With Attitude, 2Pac… Y él fue quien me compró el segundo disco de Sean Paul, Dutty Rock. Con él me enamoré y conecté con la cultura del dancehall. También recuerdo a M.I.A, que ponían sus vídeos en la MTV alemana, y resulta que justo en el Eroski de al lado de mi casa vendían televisiones que sintonizaban el canal. De niña quería que mis padres fuesen a hacer la compra allí, para acompañarlos y decirles: ‘oye, me voy donde las teles mientras compráis, ¿vale?’, y me quedaba pegada viendo los videoclips. Realmente, los culpables de la Lapili son mi tío David y el Eroski (ríe).



“En España siempre vamos atrasados en lo que tiene que ver con la inclusión y la música”

En el comienzo del videoclip de Dirty Diabla la vemos vestida de blanco y con una balanza en la mano izquierda y una espada en la derecha, simulando a Temis, la diosa de la justicia. ¿Qué quiere representar con esta metáfora?

Dirty Diabla tiene mucho que ver con la figura de Baba Yagá, una bruja de cuentos mitológicos que representa el abandono del arquetipo de madre consentidora, niña buena, mujer sumisa… El single habla del abandono de estas figuras y el empoderamiento femenino, hecho que provoca en algunas personas con inseguridades o en contra de este movimiento que te traten como si fueses una diabla o una bruja que debe estar apartada de la sociedad. Ejemplo de ello es la mujer que decide no tener hijos, la mujer lesbiana, la que decide no casarse, la que no se adapta a los cánones preestablecidos… eso es Dirty Diabla.



En María Poderío se ve a Lapili atada de pies y manos. ¿Qué representan esas telas que la someten?Son los miedos, las inseguridades, las barreras, los obstáculos que nos ponen y nos ponemos a nosotras mismas. Hablan de no tener miedo a manifestar nuestro poder y a cómo poder sanar las heridas que todo lo anterior provoca, hasta el punto de que esas telas e hilos tirantes, que representan los miedos y todo lo previamente dicho, se transforman en tu propio vestido ahora convertido en armadura y que, por tanto, no es algo que te oprime sino que te viste, porque ya has curado las heridas.



¿Cree que está habiendo un cambio real en cuanto a la normalización de los diferentes tipos de cuerpos?No creo que lo haya de verdad. Hace poco vi una historia de Lizzo en Instagram que decía: ‘da igual todo lo profesional y talentosa que sea, porque al final sigo siendo la cantante gorda’. Día a día, yo sigo viviendo este problema, aunque es cierto que en Estados Unidos es un tema que está más normalizado. En las tiendas de Madrid no me he podido comprar unas botas que me cerrasen por el gemelo desde los doce años. Sin embargo, en la primera tienda de fast fashion en la que entré de Nueva York, me pude comprar unas botas sin que hiciera falta llevarlas, posteriormente, al zapatero. Ellos ya están acostumbrados a que exista otro tipo de gente y de cuerpos.



¿A España le falta evolucionar en este aspecto?

En España siempre vamos atrasados en muchas cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con la inclusión y la música. Yo escuchaba canciones que acababan de salir en el extranjero, que me flipaban, y aquí no han sonado hasta cuatro o cinco años después. Es verdad que ahora vamos avanzando en muchos aspectos, pero en otros vamos muy atrasados.



¿Cómo trata la industria a una mujer con cuerpo no normativo y sin pelos en la lengua?No me trata, directamente. Sigo siendo artista independiente y gestiono todo yo. Cuando me han hecho una oferta, me han pedido una serie de condiciones, como cambiar mi cuerpo, limitarme en mis mensajes, la forma en la que hablo… Entonces, no ha tenido sentido para mí. Es decir, sigue habiendo una incomodidad por parte de la industria con una mujer como yo. Mi discurso y mi cuerpo no les gusta.

¿Fueron en un sentido literal esas condiciones a nivel contractual?Sí, fueron imposiciones. Te dicen: ‘¿Tú quieres esto?, ¿tienes este sueño? Nosotros te podemos ayudar a conseguirlo, pero mira, cariño, tendrías que plantearte el cambiar tu cuerpo, ver si ponemos un nutricionista, un entrenador personal… porque de verdad que te va a ayudar. Es que, si no, ahora y así va a ser muy difícil’. Porque estoy muy deconstruida y voy a terapia semanalmente, pero si no tienes la posibilidad o esa deconstrucción, muy probablemente ese tipo de conversaciones acaben en un trastorno alimenticio.



“Me gusta mucho ser ‘señora’, soy muy fan de ir al ‘mercaíllo’ y de las bragas a un euro”

El costumbrismo es algo que juega un papel importante en su carrera, ¿qué significa para usted?A mí me gusta mucho ser señora, tener mi casa muy limpia, que huela todo muy bien. Me gusta ir al ‘mercaíllo’ a por las frutas y las verduras. Soy muy fan del ‘mercaíllo’ y de las bragas a un euro (ríe). Para mí eso es el costumbrismo, mi barrio, ir a la panadería y a la frutería, el campo…



¿Hasta qué punto se involucra en los estilismos y la estética de sus vídeos?En todo. Gestiono todo lo relacionado con las telas, para llevármelas al taller y terminar de coser los vestuarios. No solo el mío, también el de todas las extras. Siempre intento estar en todo el proceso. Es verdad que a veces, por tiempo, si lo puedo delegar, lo delego, pero suelo estar en todo: yo diseño el concepto, la paleta de color, selecciono las bailarinas, la coreografía, los outfits, el maquillaje… Hago toda la producción.



Colaboró con Nathy Peluso en el videoclip de Sandunguera, ¿repetiría con ella?En ese momento yo la vestía, hice todo el estilismo de la Sandunguera y de su gira, la primera más potente, y fue muy guay. Ahora es verdad que como estilista no estoy currando tanto, solo para mí o gente muy cercana, pero fue superguay todo el proceso con ella y aprendí un montón. Estoy encantada de haber podido formar parte de la Sandunguera y de ese principio del proyecto de Nathy.



¿Y una colaboración de Lapili y Nathy Peluso a nivel musical?

Pues se vería, podría, claro. No cerramos la puerta a nada, a mí me gusta mucho lo que ha hecho últimamente y me gusta mucho Delito, me parece increíble. El álbum Calambre, en general, está increíble, pero Delito me encanta.



¿Con qué artista le gustaría trabajar que aún no lo haya hecho?

Con Juls, un productor de Ghana, es increíble su música. Tengo una conexión superespecial, me conecta a nivel emocional y espiritual de forma muy heavy con su música. De la escena española con las K-Narias, aunque la gente que más me gusta está fuera.



¿Qué sintió al saber que cerró la mítica Sala Caracol con su DJ set en la Bompa Party?

Yo ese día no me enteré, nos lo dijeron después. Tenía más fechas cerradas para hacer la Bompa Party en la Sala Caracol, así que lo que me sentí fue estafada porque no me avisaron y me dejaron tiradísima. Y al igual que a mí, a mis socios. Lo que teníamos en la Sala Caracol a nivel energético era muy potente, ahora está siendo complicado encontrar una sala en la que pueda encajar ese formato de fiesta. En Madrid no quieren algo nuevo, todo son fiestas pensadas para los turistas o eventos de música electrónica.



¿Cómo fue su aparición en la gran pantalla de la mano de Paco León en Rainbow?

Una experiencia superguay. Paco es una maravilla de persona y de director. Encima me dejó elegir a las chicas que iban en el coche conmigo, en mi escena, y le dije: ‘Paco, mi mejor amiga de Ghana es una artista muy top allí, aparte del icono LGTBI del país donde está prohibido por ley pertenecer al colectivo, incluso te encarcelan’, se la enseñé y dijo: ‘Nos la traemos’. Se la trajo desde Ghana, que es la chica que va a mi lado en el coche y, luego, nos fuimos a celebrar el cumpleaños de Paco a Mallorca, que justo coincidió con el de mi amiga, fue increíble.