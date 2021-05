Lanzan un chaleco con airbag para motos que se adquiere por suscripción y dejará de funcionar si no pagas

Los chalecos con bolsas de aire son exactamente lo que parecen, prendas que reducen el riesgo de lesiones corporales graves (o la muerte) para personas que emprenden pasatiempos extremadamente peligrosos.

Desde que hacer deportes extremos se ha extendido tanto entre la población, los chalecos con airbag cada vez se emplean más y se han vuelto cada vez más baratos y más populares.





Ahora, una empresa de ropa para motocicletas llamada Klim vende un chaleco con bolsa de aire llamado Ai-1 por 400 dólares. El motivo de su precio se esconde en su interior. En el vídeo promocional de lanzamiento del producto, el gerente de línea de productos, Jayson Plummer, llamó al chaleco “una era completamente nueva de una plataforma donde lo analógico se encuentra con lo digital y da como resultado una historia de protección superior”.

Lo cual es una forma interesante de decir que lo que incluye el chaleco es una opción de pago adicional basada en suscripción que evitará que el chaleco se infle si los pagos no se realizan.

El cliente debe descargarse una aplicación para usar el chaleco. Klim

El cliente compra el chaleco que viene con el módulo, pero luego debe descargar una aplicación y desbloquear el módulo para que el chaleco realmente funcione: esto implica gastar otros 400 para poseer todo al completo, lo que eleva el coste total del chaleco a 800 dólares.





En el vídeo de presentación Plummer promueve esto como una buena opción para las personas que no viajan durante todo el año y, por lo tanto, es posible que solo necesiten un chaleco funcional un par de meses al año. Pero cuando Motherboard le preguntó a Klim qué pasaría sí el cliente olvidara volver a activar la suscripción y se estrellara, un representante de servicio al cliente confirmó “entonces, no, no se apagará”. Del mismo modo, si se rechaza la tarjeta del cliente, tendrá un período de gracia de 30 días para actualizar su información de pago antes de que el chaleco deje de funcionar.

En algún momento, si una persona deja de pagar por un servicio, ese servicio debe suspenderse, al igual que sus servicios públicos o un plan telefónico. Si alguien detiene su suscripción y se olvida de reiniciarla, no podrá poner su In & box en estado listo para viajar cuando vaya a encenderlo. Si luego optan por ignorar los indicadores y viajar con el In & box inactivo, pueden esperar que no se infle en caso de accidente.

