Lanzan ‘covidnearyou.org’, una web para que personas sanas y enfermas compartan sus síntomas de coronavirus

‘Covidnearyou.org’ fue una idea del jefe de producto de Sidebet Labs de Alphabet -Google-, Prem Ramaswami. “Él y su esposa comenzaron a sentirse enfermos hace más de una semana” y “cuando trató de hacerse una prueba para el coronavirus, su médico le dijo que eso no sería posible porque no había estado en contacto con nadie que hubiera dado positivo”, relata la CNBC.

You May Also Like