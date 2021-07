“(Lando) Norris se salió con la suya”

Además, Checo se disculpa con Charles Leclerc, por las maniobras que protagonizaron en la carrera

Con el sexto lugar en el Gran Premio de Austria y una lucha perdida frente a Lando Norris en la cuarta vuelta, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez señaló que el piloto inglés “se salió con la suya” en la pelea por la segunda posición que tuvieron en el Red Bull Racing y en el cual el tapatío terminó fuera de la pista en la pelea que protagonizaron en la cuarta vuelta. “Fue un desastre, mi carrera”, aceptó.

“Básicamente con Norris, en la primera vuelta, se salió con la suya, no tuvo ningún daño. Obviamente la próxima vez puede ser muy diferente y es solo la primera vuelta. Sentí que estaba por delante y él simplemente me sacó del circuito, lo cual no creo que haya sido muy justo. Fue más allá del límite y me arruinó la carrera”, mencionó.

Checo Pérez en la trampa de arena luego de la polémica maniobra con Lando Norris. Getty

Checo Pérez también habló sobre las disputas que tuvo con el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, quien pasó por la leca en dos ocasiones y provocaron dos sanciones contra el piloto de Red Bull al sumarle 10 segundos al final de la carrera.

Ante esto, Pérez se disculpó con el monegasco. “Con Charles lo siento mucho porque no es la forma en que me gusta correr. No soy ese tipo de piloto que corre de esa manera”.

Checo Pérez describió la pelea con Charles. “Estábamos en un aire muy sucio, con neumáticos muy calientes, frenos muy calientes y estábamos tratando de frenar lo más tarde posible”.



Además, agregó. “Obviamente no he visto los incidentes, pero lamento mucho haber terminado afectando su carrera porque Charles es un piloto que corre muy duro pero siempre al límite y yo soy así mismo. Así que no estoy contento conmigo mismo por eso y simplemente sigo adelante”.

Sergio Pérez finalizó en el sexto lugar al final de la carrera y mantuvo su tercer lugar en el campeonato mundial de pilotos al llegar a 104 puntos, mientras que Norris finalizó tercero en la carrera y es cuarto con tres puntos menos que el tapatío.

POSICIONES DEL GRAN PREMIO DE AUSTRIA

POSICIONES CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS