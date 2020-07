Lando Norris elige el diseño de una niña de 6 años para su casco del Gran Premio de Gran Bretaña

Lando Norris se está convirtiendo en un fenómeno de masas . El buen sentido del humor que derrocha, su constante interacción con el público y sus buenos resultados en pista (este año ya ha subido una vez al podio) le han convertido en uno de los focos de atracción del GP de Gran Bretaña , y no sólo por correr en casa (que no ante su público, porque será a puerta cerrada).

