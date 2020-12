Lancôme, Kenzo y Paco Rabanne, entre nuestros favoritos

Dar con el perfume adecuado, más allá de nuestros gustos, es toda una ciencia. No solo debemos fijarnos en las notas aromáticas de salida, que son las primeras que percibimos al pulverizarlo, también debemos percibir las de corazón y fondo, pues son las que más perdurarán en la piel y no todas son adecuadas para nuestro pH. ¡Como lo lees! Una investigación auténtica que puede tener, si lo hacemos bien, el mejor de los resultados: una fragancia que nos encante y que, además, nos identifique. Claro que, lograrlo suele ir de la mano de una inversión elevada que, dado el presupuesto navideño, no siempre está a nuestro alcance… A no ser que confíes en 20deCompras para dar con el perfume perfecto al mejor precio.

Para que tu regalo (ya sea para otros o para ti) sea un acierto seguro, hemos rastreado los ecommerces especialistas en fragancias para dar con los favoritos de este año a los mejores precios. Una selección para él o para ella con la que esperamos ahorrarte algún que otro quebradero de cabeza y acercarte los perfumes más deseados… ¡con rebaja! ¿Quieres descubrir cuáles son nuestras cinco apuestas para estas navidades?

Cinco fragancias para acertar estas navidades

– La vie est belle, de Lancôme para ella… ¡y un 42% más barato! Aunque todos los formatos incluyen rebaja, nosotros hemos seleccionado el de 50 ml: el tamaño perfecto para probar, enamorarse… ¡y repetir! ¿Su sello original? El iris, rodeado por flores de azahar y jazmín de Sambac y con fondo de praliné, grosella y pera. Apetecible, ¿verdad?

La vie est belle, de Lancôme. Perfumes Club

– One Million, de Paco Rabanne, para él… ¡y un 42% más barato! Gracias a Druni, y a las rebajas de hasta el 71% que ha aplicado a los perfumes masculinos, podemos dar con alguno de los best sellers de cada Navidad, como el One Million de Paco Rabanne, a grandes precios: el frasco de 50 ml. Puede ser tuyo por menos de 40 euros.

One Million, de Paco Rabanne. Druni

– Flower, de Kenzo, para ella… ¡un 40% más barato! De la mano de Sephora, y los descuentos que ha activado de cara a las navidades, dar con este clásico por menos de 35 euros es posible. Introducida por las bayas rosas, sostenida por la rosa búlgara, envuelta por la vainilla y almizcles blancos, este perfume icónico es perfecto para los amantes de las notas sutiles y duraderas.

Flower, de Kenzo. Sephora

– Agua Fresca de Rosas, de Adolfo Domínguez, para ella… ¡un 38% más barato! En un set de regalo que, además de la colonia, incluye una versión mini para el bolso y una loción hidratante, esta fragancia es el regalo de Navidad perfecto para las amantes de los aromas florales y delicados.

Agua Fresca de Rosas, de Adolfo Domínguez. El Corte Inglés

– CK One, de Calvin Klein, para él… ¡un 61% más barato!También en el catálogo de El Corte Inglés y en formato estuche, esta colonia masculina es una de las más populares año tras año.

CK One, de Calvin Klein. El Corte Inglés

