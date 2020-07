Lana del Rey se atreve con la poesía y lanzará en septiembre ‘Violet Bent Backwards Over the Grass’

“¿Puedo volver a cantar sobre relaciones que no son perfectas, bailar por dinero, o cualquier cosa que quiera sin ser crucificada ni que se diga que estoy ‘glamourizando el abuso’?”, cuestionó la autora de aquel Born To Die.

La cantante y compositora estadounidense Lana del Rey publicará el 29 de septiembre su debut literario , Violet Bent Backwards Over the Grass, un libro de poesía que acompañará de un disco en el que recitará los versos con música.

