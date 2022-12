Lana del Rey comienza la promoción de su nuevo disco en la ciudad de su exnovio: “Es algo personal”

No cabe duda a día de hoy de que Lana del Rey no es solo una artista increíble, sino también un icono e influencia directa de multitud de las divas que han llegado tras ella a la cima por sus letras claras y directas y, las más de las veces, autobiográficas. Es incluso carne de meme, por sus, en ocasiones, más que excesivos títulos para canciones o discos. Por todo ello pasar a ser su exnovio es casi como hacerse el harakiri público: ella siempre estará ahí para recordártelo.

Recientemente, la artista de 37 años daba a conocer que el próximo 10 de marzo de 2023 verá la luz su nuevo álbum de estudio, al que le ha puesto el curioso nombre de Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd [Sabías que hay un túnel debaje de Ocean Boulevard, en español], y cuyo single homónimo ya ha publicado.

Pero la campaña de marketing aún no ha empezado del todo, solo en un punto concreto de toda La Tierra: en la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma. ¿Y por qué precisamente allí ha decidido Lana del Rey que se coloque la primera valla publicitaria? “Solo hay una y está en Tulsa… Es algo personal”, ha escrito la artista dándolo a conocer.





A cualquier seguidor o seguidora de la neoyorquina no le ha costado en absoluto entender las razones detrás de esta singular opción promocional. Allí vive su expareja, Sean Larkin, quizá el que más le ha marcado de sus novios recientes, un policía influencer doce años mayor que ella, apasionado del crossfit y conocido además por ser tertuliano y colaborador de varios programas en los que suele intervenir como asesor, opinando sobre algunos de los crímenes que se cometen en el país norteamericano.

No es la valla publicitaria la única referencia que Lana del Rey ha hecho a Larkin con este disco, pues dio a conocer el álbum, su título y su portada, convirtiéndose de paso en Trending Topic mundial, el pasado 7 de diciembre… Sí, la fecha de cumpleaños del policía de Tulsa.

A pesar de que dijeron en su momento, a finales de 2020, que cortaban por problemas de agenda, los fans de la artista ya elucubran sobre las verdaderas razones, a tenor de lo “enfadada” que dijo Lana del Rey que estaba cuando comenzó a componer este disco.