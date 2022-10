‘Lamentablemente, no seré la última mujer en sufrir violación a la intimidad’: Katleen Levy

La exdiputado y actual precandidata a la Presidencia de la República por la libre postulación, Katleen Levy, denunció ser el blanco de ataques y de sufrir violación a su vida privada, después de que circulara un video en el que presuntamente aparece ella con el director de Pandeportes, Héctor Brands, en un yate.

“No siento vergüenza. Esa la dejo para los que violaron mi privacidad”, señaló Levy en un mensaje en sus redes sociales, después que circulara ampliamente el video donde está Brands, quien hasta ahora no se ha pronunciado al respecto.

Agradezco a mi familia, equipo y todas las personas que me apoyan, que saben cuál es mi norte y me impulsan a seguir adelante con la frente en alto.

La política es muy dura y te muestra caminos muy complejos, seguiré adelante con quienes deseen sumar, no restar. Hoy se camina✌🏿 pic.twitter.com/rGKl0Xfq2L — Katleen Levy García (@KatleenLevyG) October 18, 2022

“Sé que soy una figura pública y que estoy expuesta a este tipo de situaciones, pero puedo decir con orgullo que no soy perfecta y quienes me atacan lo hacen con mi vida privada, que ademas de ser contenido pasado no causa repercusiones al país”, señaló.

Imagen de Héctor Brands, tomada del video que circula en redes sociales.

Solo en Instagram, el mensaje de Levy acumulaba 895 comentarios en la primera media hora de su publicación. La mayoría de los mensajes eran favorables a la precandidata y en apoyo ante esta situación.









