Lamentable pique de un piloto de karts que le tira un trozo de coche a su rival en plena carrera

Una vez ya retirado de la prueba, permaneció al borde de la pista esperando a que pasase Ippolito con una pieza de su kart que lanzó contra su rival para “devolvérserla” . Afortunadamente, el trozo de su coche no impactó con ningún participante y no hubo que lamentar ninguna baja, pudiendo así terminar la carrera sin mayores incidentes.

Corberi salió en 12ª posición y tras un buen comienzo en el que escaló hasta la novena posición, cayó hasta la 15ª plaza. No obstante, en la novena vuelta, un incidente con Ippolito lo dejó fuera de la carrera , algo que no le sentó nada bien al piloto italiano, que quiso tomarse la justicia por su mano.

