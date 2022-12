Lalo Rodríguez: por qué no quería cantar Ven, devórame otra vez | Celeb de Estados Unidos nnda nnlt | FAMA

Así como millones de personas en el mundo, de seguro tú también has entonado con gran sentimiento y a todo pulmón “Ven, devórame otra vez”, el tema que inmortalizó a Lalo Rodríguez, uno de los máximos exponentes de la salsa romántica. Si bien, las letras calaron muy profundo en sus seguidores, ¿sabías que el artista no quería cantarla? Sí, así como leíste, el puertorriqueño se negó a grabarla en un primer momento.

Aunque te parezca extraño, su rechazo se debía a una poderosa razón, que lo llevó a modificar las letras para hacerla suya. Con el cambio o sin él, ya que era una sola palabra, la canción se convirtió en un éxito desde su estreno en 1988, consagrándolo como una estrella, cuyo legado musical quedará en la eternidad tras su partida el 13 de diciembre de 2022.

Sus álbumes más exitosos son “Simplemente Lalo” (1980) y “Un nuevo despertar” (1988) (Foto: Vanessa Serra Díaz / El Nuevo Día)

¿POR QUÉ LALO RODRÍGUEZ SE NEGABA A CANTAR “VEN, DEVÓRAME OTRA VEZ”?

La negativa de Lalo Rodríguez para cantar “Ven, demórame otra vez” era por las letras, que consideraba muy explícitas. Tomando en cuenta que él se centraba en salsa romántica y no erótica, pensó que no era adecuado para su estilo; además, porque contradecía su fe.

“Yo estaba en la iglesia, cuando escuché el estribillo de ‘Devórame otra vez’ que dice: ‘He mojado mis sabanas recordándote’. Yo me dije que si lo grababa así, ningún pastor me iba a permitir pisar las escaleras de una iglesia”, señaló en una entrevista al diario El Nuevo Dia.

Lo peor para el artista era que en toda la canción había una palabra que no le gustaba. “Lo más fuerte era que se repetía tres veces”, haciendo referencia a “Y he mojado mis sábanas blancas recordándote”, por lo que le hizo saber su malestar al productor del disco “Un nuevo despertar”, Julio César Delgado.

“Le dije a Julio que le iba a devolver el dinero de adelanto. No podía cantar esto, no me sentía bien. Él se me puso de frente y me dijo: ‘Recoge los audífonos porque de aquí no vas a salir hasta que tú grabes. Eso es lo que quiere mucha gente, es la oportunidad de tu vida’”, señaló.

Sumado al llamado de atención, el productor estaba convencido que con esa canción, Lalo Rodríguez iba a retornar por todo lo alto a los escenarios, luego de haber tomado una pausa de varios años; y vaya que tenía razón. Pero, el cantante aceptó con la condición de modificar una palabra, del tema compuesto por el dominicano Palmer Hernández.

¿QUÉ CAMBIO HIZO LALO RODRÍGUEZ A “VEN, DEVÓRAME OTRA VEZ”?

Para no sentirse más incómodo, planteó un cambio. “Le dije que en vez de ‘recordándote’ tres veces, yo iba a decir, para complacerlo, ‘recordándote’ la primera vez y las otras dos veces ‘llorándote’. Así se entiende que es una queja de amor, algo nostálgico, pero le quitamos la connotación [sexual] directa”, indicó.

Aunque su productor le dijo que no había que cambiar nada porque lo principal era atraer a la audiencia, el salsero realizó esa sutil modificación. El tema se convirtió en un éxito rotundo en diferentes países.

Lalo Rodríguez falleció a los 64 años (Foto: Jorge Muñiz / El Nuevo Día)

LETRAS DE “VEN, DEVÓRAME OTRA VEZ”

He llenado tu tiempo vacío de aventuras más/ Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya/ Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo/ Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo, amor

Hasta en sueño’ he creído tenerte devorándome/ Y he mojado mis sábanas blancas recordándote/ En mi cama nadie es como tú/ No he podido encontrar la mujer/ Que dibuje mi cuerpo en cada rincón/ Sin que sobre un pedazo de piel, ay, ven

Devórame otra vez, ven, devórame otra vez/ Ven, castígame con tus deseos, más/ Que el vigor lo guarde para ti, ay, ven/ Devórame otra vez, ven, devórame otra vez/ Que la boca me sabe a tu cuerpo/ Desesperan mis ganas por ti

Hasta en sueños he creído tenerte devorándome/ Y he mojado mis sábanas blancas llorándote/ En mi cama nadie es como tú/ No he podido encontrar la mujer/ Que dibuje mi cuerpo en cada rincón/ Sin que sobre un pedazo de piel, ay, ven

Devórame otra vez, ven, devórame otra vez/ Ven castígame con tus deseos, más/ Que el vigor lo guardé para ti/ Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez/ Que la boca me sabe a tu cuerpo/ Desesperan mis ganas por ti

Hasta en sueños he creído tenerte devorándome/ Y he mojado mis sábanas blancas llorándote/ En mi cama nadie es como tú/ No he podido encontrar la mujer/ Que dibuje mi cuerpo en cada rincón/ Sin que sobre un pedazo de piel, ven

Devórame otra vez, ven, devórame otra vez/ Ven, castígame con tus deseos, más/ Que el vigor lo guardé para ti/Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez/ Que la boca me sabe a tu cuerpo/ Desesperan mis ganas por ti/ Ven, devórame otra vez, devórame otra vez

Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando, en silencio/ Tus momentos de placer/ (Devórame otra vez, devórame otra vez)/ Son ansias de amarte, deseos de mi carne/ Que hacen que te llame, ven, devórame

Quiero esa sensualida’

Devórame suavecito y con calma hasta el amanecer/ (Devórame otra vez, devórame otra vez)/ Ven, castígame con tus deseos, mas/ Que el vigor guarde para ti, ven

