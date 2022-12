Lalo Rodríguez: las adicciones a las que no pudo vencer el cantante de salsa | Celeb de Estados Unidos nnda nnlt | FAMA

“Yo estaba en la iglesia, cuando escuché el estribillo de ‘Devórame otra vez’ que dice: ‘He mojado mis sabanas recordándote’. Yo me dije que si lo grababa así, ningún pastor me iba a permitir pisar las escaleras de una iglesia”, señaló en una entrevista al diario El Nuevo Dia. MÁS INFORMACIÓN AQUÍ.

La negativa de Lalo Rodríguez para cantar “Ven, demórame otra vez” era por las letras, que consideraba muy explícitas . Tomando en cuenta que él se centraba en salsa romántica y no erótica, pensó que no era adecuado para su estilo; además, porque contradecía su fe .

Ubaldo Rodríguez Santos nació el 16 de mayo de 1958 y comenzó su carrera artística a los 12 años al ser parte de la orquesta Tempo Moderno. A los 16 años grabó el disco “The Sun of the Latin Music” con la banda de Eddie Palmieri, álbum que se convirtió en el primero del género salsa en recibir un Grammy.

