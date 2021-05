LaLiga hoy: Levante vs Barcelona en vivo online el partido Jornada 36 | Resultado de LaLiga en directo

Levante 2-3 Barcelona | 64′ | GOOOOOOOOOL DEL BARCELONA! Dembl dispara con la pierna derecha y vence a Aitor Fernndez con un cohete. El Barcelona nuevamente es lder.

Levante 2-2 Barcelona | 60′ | Dos cambios del Levante. Salen Oscar Duarte y Enis Bardhi, entran Dani Gmez y Mickael Malsa.

Levante 2-2 Barcelona | 59′ | GOOOOOOOOOOOOOOLAZO DEL LEVANTE! En dos minutos, el Levante empata el partido de la mano de Jos Luis Morales con una hermosa volea tras una mala salida del Barca.

Levante 1-2 Barcelona | 57′ | GOOOOOOOOOOOOL DEL LEVANTE! 12 minutos despus del arranque de la segunda mitad, Gonzalo Melero con un gran cabezazo al borde del rea chica pone el primero para los locales. El Levante tiene vida.

Levante 0-2 Barcelona | 50′ | Cabezazo peligroso de Roger Mart que termina en las manos de Ter Stegen. El Levante parece despertar.

Levante 0-2 Barcelona | 47′ | Disparo de Messi que se va fuera del arco. El Barcelona no afloja y quiere sumar otro gol.

Levante 0-2 Barcelona | 45′ | Primer cambio del partido, primer cambio del Barcelona. Sale Ronald Araujo y entra Sergi Roberto.

Levante 0-2 Barcelona | 45′ | INICIA LA SEGUNDA MITAD! Ya arrancan los segundos 45 minutos entre el Levante y elBarcelona.

Levante 0-2 Barcelona | 45′ | TERMINA EL PRIMER TIEMPO! El Barcelona se va al descanso con una cmoda ventaja de 0-2 ante el Levante. Messi y Pedri los autores de los tantos.

Levante 0-2 Barcelona | 44′ | CERCA BUSQUETS! Centro de Messi que no alcanza a rematar Sergio Busquets.

Levante 0-2 Barcelona | 40′ | Cinco minutos para el final de la primera mitad. Posesiones largas con el baln de los visitantes y el Levante no sabe como poder hacer dao.

Levante 0-2 Barcelona | 34′ | GOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA! Dembl centra para Pedri y define en el borde del rea chica. El Barcelona incrementa su ventaja.

Alba crosses, the ball deflects off a defender, MESSI recalibrates and rifles a volley into the back of the net! #LevanteBara on beIN SPORTS pic.twitter.com/H05Qftu0dj

? beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) May 11, 2021