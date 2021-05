Lakers revelan la cantidad de juegos que se perderá Lebron James por lesión

La estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, se perderá los próximos dos juegos del equipo para descansar su tobillo derecho, según Adrian Wojnarowski de ESPN.

Los Ángeles juega contra Los Angeles Clippers el jueves y tiene un enfrentamiento como visitante con los Portland Trail Blazers el viernes.

Debido en gran parte a que James y Anthony Davis se perdieron un tiempo significativo por lesiones, los Lakers están en una pelea de perros para evitar caer en el torneo de play-in de la NBA para los playoffs. Con 37-28, los campeones reinantes están en el quinto lugar, pero se ubican solo un juego por delante de los Portland Trail Blazers, que se encuentran en el séptimo lugar.

LeBron is expected to be out the next two games to rest his ankle, per @wojespn pic.twitter.com/8KFXDv4AAK

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 4, 2021